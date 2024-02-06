Россияне стали активнее летать за границу

РСТ: самыми популярными направлениями для поездок в феврале стали Таиланд и ОАЭ

Россияне активно устремились за границу на февральские и мартовские праздники. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Для рынка выездного туризма год начался активно, и даже после новогодних праздников, когда обычно наступает затишье, спрос не падает», — рассказал генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. По его словам, многие туристы едут отдыхать на День защитника отечества и продлевают пребывание до 10 марта, чтобы захватить вторые длинные выходные.

Самыми популярными направлениями для поездок в ближайшие даты стали Таиланд, ОАЭ, Египет, Китай, острова Индийского океана. Россияне бронируют и туры в Европу: Францию, Италию, Швейцарию. В основном туда летают кататься на лыжах.

Иностранцы же стали чаще приезжать в Россию для лечения. Чаще всего приезжающие обращаются к отечественным офтальмологам, кардиологам, онкологам и стоматологам, а также пользуются услугами индустрии красоты.