Иностранцы устремились в Россию с одной целью

Глава Минздрава Мурашко: в Россию стало приезжать больше туристов на лечение

Иностранцы устремились в Россию с одной целью — в страну стало приезжать больше туристов на лечение. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит агентство РИА Новости.

Министр отметил, что поток таких туристов начал формироваться в последнее время. По его словам, наиболее популярны среди них такие медицинские направления, как офтальмология, кардиология, онкология, стоматология, а также бьюти-индустрия.

«Российская офтальмология всегда считалась продвинутой, и по данному направлению пациенты едут и европейские, и азиатские, и из арабских стран», — добавил Мурашко.

Ранее в феврале стало известно, что китайские туристы стали чаще ездить в Мурманскую область в зимний сезон 2023-2024. АТОР со ссылкой на статистику сети отелей Cosmos Hotel Group сообщил, что из КНР в российский регион приехали 41,21 процента путешественников, из Ирана — 4,19 процента, из Турции — 1,95 процента, а из Таиланда — 0,9 процента.

