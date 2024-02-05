Китайцы стали почти в 12 раз чаще ездить в один регион России

АТОР: китайские туристы стали почти в 12 раз чаще ездить в Мурманскую область

Китайские туристы стали чаще ездить в Мурманскую область в зимний сезон 2023-2024. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику сети отелей Cosmos Hotel Group.

Отмечается, что в январе 2024 года доля гостей из России в отеле Cosmos Murmansk Hotel снизилась до половины (49,8 процента) по сравнению с январем 2023 года (93,3 процента). В то же время из Китая приехали 41,21 процента путешественников, из Ирана — 4,19 процента, из Турции — 1,95 процента, а из Таиланда — 0,9 процента. Таким образом, доля иностранного турпотока в этот регион за год выросла в 7,5 раза, а доля туристов из Китая — почти в 12 раз.

Эксперты турбизнеса считают пример Cosmos Murmansk Hotel показательным, так как это почти единственный отель высокого уровня и с большим номерным фондом в Мурманске, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что число безвизовых туристов из КНР в России в 2023 году составило почти 50 тысяч человек. Большинство из них посетили Приморский край.