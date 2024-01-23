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17:16, 23 января 2024Путешествия

Китайцы массово устремились в Россию

Число безвизовых туристов из КНР в 2023 году составило 48,3 тысячи человек

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Китайцы массово устремились в Россию, число безвизовых туристов из КНР в 2023 году составило почти 50 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в прошлом году из Китая в РФ по безвизовым каналам приехали 48,3 тысячи путешественников. Больше 50 процентов из них посетили Приморский край (25,7 тысячи).

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На втором месте по популярности у азиатских гостей оказалась Москва (9,4 тысячи), на третьем — Амурская область (8,4 тысячи).

Ранее стало известно, что российские туристы оказались лидерами по поездкам на Шри-Ланку. За первые 18 дней января популярную пляжную страну Азии посетили свыше 19 тысяч россиян, они составили 16 процентов от общего потока иностранных путешественников.

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      Фариза Бацазова
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