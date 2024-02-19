Россиян предупредили о сложностях при получении виз в одну страну Европы

Россиян предупредили о сложностях при получении виз во Францию

Российских туристов предупредили о трудностях при получении виз во Францию. Об этом пишет Telegram-канал «Виза из дома».

Так, по данным экспертов, в настоящее время прослеживается все больше признаков того, что сложности с записью на визу в популярную европейскую страну возвращаются.

«На этой неделе записали не всех желающих (мест оказалось меньше, чем заявителей), — говорится в сообщении. — Приближается сезон отпусков, многие делают визы заранее, количество заявителей резко выросло».

Специалисты также отмечают, что одиночным заявителям записываться на подачу визы стало легче, чем семьям, поэтому часто их приходится «дробить».

«На данный момент длительность ожидания места составляет в среднем две недели, — добавили эксперты. — Поэтому настоятельно рекомендуем подавать заявления на визы заблаговременно».

Ранее в феврале власти Латвии решили продлить срок действия запрета на въезд российских граждан в страну до 4 марта 2025 года. Уточняется, что распоряжение министерства иностранных дел прибалтийской страны накладывает ограничения на въезд россиян с целью туризма и отдыха.

