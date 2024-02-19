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14:35, 19 февраля 2024Путешествия

Латвия захотела продлить запрет на въезд россиян

МИД Латвии захотел продлить срок действия ограничений на въезд россиян

Фото: РИА Новости

Власти Латвии захотели продлить срок действия запрета на въезд российских граждан в страну до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает Grani со ссылкой на распоряжение Министерства иностранных дел (МИД) государства.

Уточняется, что распоряжение накладывает ограничения на въезд россиян в Латвию с целью туризма и отдыха. В министерстве объяснили, что продление запрета связано с угрозой внутренней безопасности страны, исходящей от граждан РФ. В МИД заключили, что россияне не могут свободно въезжать на территорию ЕС.

В сентябре 2023 года Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы. Запрет действует в отношении россиян, пересекающих границу с территории России и Белоруссии, даже если у них есть шенгенские визы, выданные другими государствами. Под исключение попадают дальнобойщики, дипломаты, члены их семей и люди, въезжающие в прибалтийские страны по гуманитарным причинам.

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      Зарина Дзагоева
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