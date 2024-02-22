Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:05, 22 февраля 2024Путешествия

Названы востребованные у российских VIP-туристов направления для путешествий

АТОР: российские VIP-туристы выбирают для путешествий Италию, Грецию и Францию

Фото: Matthias Toedt / Globallookpress.com

VIP-туристы из России выбирают для своих путешествий европейские направления, несмотря на геополитические трудности. Такие данные назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора PAC Group.

Уточняется, что в число самых востребованных направлений вошли Италия, Греция и Франция. «Продолжает возвращаться интерес к горнолыжному туризму в Европе: к примеру, Куршевель этой зимой показал рост в 65 процентов, а многие другие горнолыжные курорты, по сути, заново открылись для наших соотечественников», — отмечают эксперты.

Аналогичный интерес высокобюджетные туристы проявляют к Турции и ОАЭ. К примеру, раннее бронирование Турции уже выросло на 75 процентов в сравнении с прошлым годом. «Турция становится круглогодичным направлением для VIP-туризма, а дорогой сегмент в Стамбуле также непрерывно растет», — заключили в АТОР.

Ранее российским туристам раскрыли стоимость путевок в популярные африканские страны. По данным специалистов туротрасли, предпочтения россиян, отдыхающих в Африке, не изменились — это национальные парки, животные, сафари.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал хамством слова Байдена в свой адрес

      Лавров заявил о прямом военном противостоянии США с Россией

      Назван доступный способ снизить риск рака кишечника

      Россиянка заказала таблетки для похудения из-за границы и попала под статью

      В ОКР раскритиковали условия МОК по допуску россиян к турнирам

      Ирина Шейк снялась в рекламе с голой грудью

      В российском городе на территории школы заметили раненых косуль

      Известный блогер назвал Собчак «человеком, которого волнуют только деньги»

      Рада ввела ограничения для военных в соцсетях

      Мужчина потребовал от лотереи 31 миллиард рублей за ошибку на сайте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше