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09:01, 29 февраля 2024Путешествия

Россиянин описал отель в Европе словами «ночлежка за 45 евро»

Фото: Point3D Commercial Imaging Ltd. / Unsplash

Российский путешественник побывал в Брюсселе и назвал местный отель «ночлежкой за 45 евро». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Такой презентабельный снаружи и с неплохими фото на Booking во время бронирования и такая шляпа, когда оказываешься внутри своего номера», — такими словами описал россиянин отель Aviation в этом европейском городе.

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Он пожаловался, что пол в его комнате был очень грязным. Сам номер, по словам блогера, был «крохотной конурой с короткой кроватью для подростка». А в ванной из-за неграмотно расположенного слива вода растекалась по всему полу.

Кроме того, туриста возмутила плохая шумоизоляция. «Когда заселившийся посреди ночи гость из соседнего номера пошел в душ, мне показалось, что он это делает в моем номере», — пояснил автор.

Этот же тревел-блогер назвал Брюссель «большим разочарованием». Он обратил внимание на неухоженные здания, разбитые тротуары и мусор.

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      Мария Борисова
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