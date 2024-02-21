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11:22, 21 февраля 2024Путешествия

Россиянке отказались продать воду в аэропорту Италии из-за гражданства

Россиянке отказались продать воду в римском аэропорту Фьюмичино из-за паспорта

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Россиянке отказались продавать воду в аэропорту Италии из-за гражданства РФ. Об этом пишет Roma Today.

Ситуация произошла с учительницей русского языка и переводчицей Анной Лариной в римской авиагавани Фьюмичино. Отмечается, что девушка живет и работает в итальянской столице более10 лет.

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По данным издания, перед полетом Ларина решила выпить воды и отправилась в дьюти-фри. Чтобы купить ее, пассажирке требовалось предъявить посадочный талон. В этот момент продавец увидела российский паспорт Лариной и отказала ей в покупке.

«Мы не можем продать вам воду, потому что вы русская», — сообщили в магазине. Россиянка попросила объяснить отказ, на что ее призвали ознакомиться с информацией на сайте итальянского министерства иностранных дел (МИД), где указаны нормы, регулирующие подобную ситуацию.

После случившегося россиянка записала видео на итальянском языке, которое быстро распространилось в соцсетях. Преподавательница рассказала, что имеет вид на жительство в Италии, платит налоги, поэтому имеет те же права, что и граждане этой европейской страны.

Компания Aeroporti di Roma, управляющая воздушными гаванями Фьюмичино и Чампино, принесла свои извинения россиянке, несмотря на то, что не несет прямой ответственности за действия работников магазина.

Ранее в феврале стало известно, что российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах. Уточняется, что на границе начали разворачивать путешественников с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые выдали в период с 2023 по 2024 год.

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      Фариза Бацазова
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