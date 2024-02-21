Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах
Российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что на границе стали разворачивать путешественников с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые выдали в период с 2023 по 2024 год. По информации туроператоров, из-за технического сбоя часть выданных в это время документов имеют не тот шрифт цифр. Кроме того, в паспортах наблюдаются опечатки.
Предполагается, что ошибки стали замечать благодаря введенным в конце 2023 года новым правилам проверки загранпаспортов.
Ранее из-за аналогичной ошибки российский турист лишился отпуска с семьей в Дубае. В его документе отсутствовал код пола. Мужчина по имени Вениамин должен был вылететь из Екатеринбурга, однако был задержан на паспортном контроле аэропорта Кольцово.