Россиянин лишился отпуска в Дубае из-за одной ошибки в загранпаспорте

E1: россиянин лишился отпуска в Дубае из-за отсутствия кода пола в паспорте

Российский турист лишился отпуска с семьей в Дубае из-за одной ошибки в загранпаспорте — в документе отсутствовал код пола. Об этом сообщает E1.

По информации издания, мужчина по имени Вениамин должен был вылететь из Екатеринбурга, однако был задержан на паспортном контроле аэропорта Кольцово. Документ у россиянина изъяли. По словам путешественника, он получил его летом 2023 года. «Это вина УФМС. Ужасная ошибка испортила отпуск», — пожаловался он.

Сотрудники паспортного контроля выдали Вениамину акт об изъятии паспорта.

Ранее россиянка лишилась отдыха в Турции за полмиллиона рублей из-за ошибки в паспорте. В документе путешественницы, родившейся в 1980-х, в графе «место рождения» было написано: «Екатеринбург», хотя до 1991 года город назывался Свердловском. Паспорт изъяли, выписав штраф.