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15:06, 31 января 2024Путешествия

Россиянка лишилась отдыха в Турции за полмиллиона рублей из-за ошибки в паспорте

Россиянку не выпустили из страны из-за ошибки в названии города в паспорте

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Россиянку не выпустили из страны в аэропорту Екатеринбурга Кольцово из-за ошибки в названии ее родного города в паспорте. Подробностями истории поделился портал TourDom.

По данным источника, в документе уральской путешественницы, родившейся в 1980-х, в графе «Место рождения» было написано: «Екатеринбург». Пограничник объяснил туристке, что эти данные не соответствуют действительности, поскольку до 1991 года город назывался Свердловском.

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В ответ россиянка начала доказывать, что она уже более пяти лет путешествует по этому документу без каких-либо проблем. Кроме того, она подчеркнула, что в ее внутреннем паспорте указано точно такое же место рождения. Несмотря на аргументы туристки, пограничник отказался выпускать ее из России — в итоге она лишилась отдыха в Турции стоимостью около полумиллиона рублей.

Уточняется, что теперь ей предстоит менять оба удостоверения личности, так как предыдущие изъяли, выписав штраф в размере трех тысяч рублей. В материале говорится, что из-за этого инцидента улететь в Турцию не смогли мать и дочь россиянки, которые тоже участвовали в туре.

Ранее у россиянина изъяли загранпаспорт на границе из-за одной опечатки. В документе путешественника было написано «Петропавловск-Каматский» — без буквы «ч». Мужчина знал об ошибке, но продолжал пользоваться паспортом.

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      Марина Черняк
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