В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. Как они работают?

В России заработали правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

В России в понедельник, 11 декабря, вступают в силу правила сдачи загранпаспорта на хранение в случае ограничения на выезд из страны, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, россияне обязаны в течение пяти дней после уведомления о том, что им ограничивается выезд из страны, сдать паспорт на хранение.

Порядок сдачи документа

Загранпаспорт будет принимать орган власти, который ранее выдавал документ, например, МВД, МИД, ФСБ или государственная организация, где гражданин РФ работает, и которая применила к нему это ограничение. Ведомство оформит акт приема-передачи в двух экземплярах — для владельца паспорта и уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.

Получение уведомления

Формы уведомления о том, что россиянину нужно сдать загранпаспорт, а также формы акта приема-передачи и требования к журналу ведения учета о приеме документов, их выдаче определены в постановлении кабмина.

Порядок получения обратно

В 2022 году в России выдали 5 413 374 загранпаспорта, а в 2021 году — 3 892 586.

Загранпаспорт вернут владельцу после отмены ограничения на выезд. Кроме того, документ должны отдать обратно, если истек срок его действия. Выдавать загранпаспорт будут в день обращения владельца под личную подпись гражданина в журнале учета. Если россиянин подает заявление не по месту хранения, то возврат осуществляется в течение пяти рабочих дней.

Россияне, чье право на выезд было временно ограничено из-за призыва, при обращении на выдачу документа должны предоставить военный билет с отметкой об окончании службы.

Россиянам рассказали о новых правилах выезда за границу

Речь в новом законе идет как об обычных заграничных, так и о дипломатических или служебных паспортах. Теперь МВД будет вести учет не только выданных, но и недействительных паспортов.

Устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта Постановление правительства РФ от 22 ноября 2023 года № 1953

В список включили 15 оснований, в том числе утрату документа, прекращение российского гражданства, истечение срока действия паспорта, изменение данных его владельца. Также паспорт будет считаться недействительным, если он оформлен по поддельным данным или в нем есть неверные сведения.

Мера позволит снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц Постановление правительства РФ от 22 ноября 2023 года № 1953

Как уточняется в постановлении, меры позволят снять «коррупционные риски».

В России с июля 2024 года вырастет госпошлина на загранпаспорт

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлину за выдачу биометрического загранпаспорта с 1 июля 2024 года. Госпошлина вырастет на 20 процентов и составит 6000 рублей для взрослых, за выдачу документа детям до 14 лет — 3000 рублей.

