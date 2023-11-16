Россиян предупредили о новых правилах выезда за границу

Юрист Виноградов: в декабре изменятся правила выезда россиян за рубеж

В декабре 2023 года правила выезда россиян за рубеж изменятся. О новом порядке путешествий за границу россиян предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с агентством «Прайм».

Юрист уточнил, что соответствующие поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» вступят в силу 11 декабря. Изменения коснутся перечня причин, по которым заграничные, дипломатические и служебные паспорта можно будет признать недействительными.

В этот список включили 15 оснований, в том числе утрату документа, прекращение российского гражданства, истечение срока действия паспорта, изменение данных его владельца. Также паспорт будет считаться недействительным, если он оформлен по поддельным данным или в нем есть неверные сведения.

Виноградов добавил, что теперь МВД будет вести учет не только выданных, но и недействительных паспортов. «Это позволит эффективнее защищать права граждан в случае их нарушения», — пояснил юрист.

По словам эксперта, закон также упорядочивает правила обращения с загранпаспортами россиян, которым нельзя ездить за рубеж из-за допуска к гостайне. Теперь служащим ФСБ и других органов необходимо будет сдавать загранники в МВД в течение пяти рабочих дней со дня доведения документа об ограничении на выезд из России. Раньше закон не регламентировал этот срок, поэтому в некоторых случаях люди с допуском к гостайне могли продолжать посещать другие страны.

Ранее стало известно, что пара пенсионеров лишилась отпуска в круизе по Европе из-за проблемы с паспортом. Ошибка стоила путешественникам 400 тысяч рублей.