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15:37, 3 ноября 2023Путешествия

Туристы лишились отпуска и 400 тысяч рублей из-за ошибки с паспортом

Devon Live: туристы лишились отпуска в круизе по Европе из-за ошибки с паспортом

Фото: Petra Nowack / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Пара пенсионеров лишилась отпуска в круизе по Европе из-за проблемы с паспортом. Ошибка стоила путешественникам 400 тысяч рублей, сообщило издание Devon Live.

Уточняется, что Эндрю и Сандра Сазерленд (Andrew, Sandra Sutherland) из Великобритании должны были отправиться в 12-дневный морской круиз вдоль берегов Испании и Португалии на борту лайнера «Королева Виктория» компании Cunard. Однако во время регистрации на пристани пожилым туристам отказали в поездке.

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Выяснилось, что Сандра Сазерленд получила свой паспорт 20 августа 2013 года, тогда как отправлялись в круиз они 19 сентября 2023-го. После выхода Великобритании из ЕС для жителей страны заработало новое правило: желающие посетить Европу должны иметь документ, выданный в течение предыдущих 10 лет. Таким образом, паспорт Сазерленд оказался просрочен на месяц.

Как пишет источник, круиз на «Королеве Виктории» должен был стать 23-м путешествием Сазерлендов с компанией Cunard. В итоге путешественников сняли с рейса, также им отказались компенсировать 3,5 тысячи фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей), потраченные на несостоявшийся круиз.

Ранее сообщалось, что туристка из Уэльса забыла проверить срок действия паспорта и не смогла поехать в круиз стоимостью более 300 тысяч рублей. «Мы потеряли отпуск, не имея права на возмещение и, по-видимому, не имея страховки», — пожаловалась путешественница.

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      Мария Борисова
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