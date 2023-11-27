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21:28, 27 ноября 2023Россия

Путин подписал закон об увеличении госпошлины на загранпаспорт

Путин подписал закон о росте госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлину за выдачу биометрического загранпаспорта с 1 июля 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 27 ноября.

Согласно данным, госпошлина вырастет на 20 процентов и составит 6000 рублей для взрослых, за выдачу документа детям до 14 лет — 3000 рублей.

Увеличение на 20 процентов также коснется оформления проездного документа беженца и регистрации иностранца по месту жительства в РФ (до 420 рублей), продления срока действия визы для въезда в РФ (1200 рублей), выдачи визы для многократного пересечения границы (1920 рублей), пошлины за выдачу приглашения на въезд в Россию (960 рублей), выдачи вида на жительство (6000 рублей).

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      Екатерина Подвигина
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