Россияне пожаловались на невозможность получить биометрический загранпаспорт

Жители ряда регионов РФ рассказали о невозможности получить загранпаспорт нового образца

Жители ряда регионов РФ пожаловались на невозможность получить загранпаспорт нового поколения сроком действия 10 лет. Об этом порталу TourDom рассказали турагенты в Telegram-канале для экспертов «Крыша ТурДома В2В».

Эксперты подчеркнули, что проблемы с выдачей биометрических загранпаспортов у россиян зафиксированы в Смоленской области и Москве. Так, жителям Смоленска, пытающимся подать документы на загранпаспорт, приходят «письма счастья» о том, что изготовление 10-летних паспортов приостановлено из-за проблем у «Гознака». Точной даты начала возобновления приема документов пока нет, однако ориентировочные сроки — вторая половина марта 2023 года.

По информации Telegram-канала Travel News, также проблемы с оформлением загранпаспортов нового образца появились в Орске, на Камчатке, в Тверской области. Основными причинами приостановки выдачи документов указаны «технические проблемы».

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза утвердил решение не признавать некоторые российские загранпаспорта. Так, речь идет о документах, выданных в новых регионах России, — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Крыма — а также в Абхазии и Южной Осетии.