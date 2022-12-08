Евросоюз отказался признавать некоторые российские загранпаспорта

Совет ЕС не будет признавать загранпаспорта россиян, выданные в Донбассе, Абхазии и Осетии

Совет Евросоюза утвердил решение не признавать некоторые российские загранпаспорта. Речь о документах, выданных в новых регионах России, — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Крыма — а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится на сайте органа.

Совет ЕС отмечает, что это решение стало ответом «на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины» и на выдачу российских загранпаспортов жителям перечисленных регионов.

Российские документы больше не будут считать действительными для проезда и пересечения границ Шенгенской зоны. «Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС», — подчеркивается на сайте.

Ранее это решение одобрил и Европарламент. Оно было одобрено 531 голосом «за», 7 депутатов высказались «против», 34 воздержались.