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23:02, 24 ноября 2022Мир

ЕП одобрил непризнание выданных в новых субъектах России загранпаспортов

ЕП одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах России
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Европейский парламент (ЕП) одобрил в четверг соглашение с Советом ЕС о непризнании загранпаспортов, выданных в бывших Донецкой и Луганской народных областях, Херсонской и Запорожской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишет «Интерфакс».

Решение было одобрено 531 голосом «за», 7 депутатов высказались «против», 34 воздержались.

По этому соглашению Европейская комиссия (ЕК) после консультаций со странами-членами ЕС должна будет составить «список российских проездных документов, в частности паспортов, которые не должны признаваться». При этом лица, прибывающие в ЕС, чтобы покинуть зоны конфликтов, могут быть приняты по гуманитарным соображениям, уточнили в парламенте.

В ведомстве также пообещали сделать все возможное, чтобы «продолжать оказывать давление на Россию юридическими и политическими средствами».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России после референдума, который проходил с 23 по 27 сентября. По итогам голосования за присоединение высказались 87,05 процента голосовавших. 30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договоры о принятии этих регионов в состав России.

В октябре Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, в которой 143 страны не признали прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, а 35 стран решили воздержаться от голосования.

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Марина Совина
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