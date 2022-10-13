Борреля смутило число воздержавшихся по антироссийской резолюции стран ООН

Глава дипломатии ЕС Боррель: слишком много воздержавшихся по антироссийской резолюции

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся стран во время голосования на Генассамблее ООН по антироссийской резолюции. Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель признался, что в ЕС довольны тем, что более 140 стран высказались против присоединения украинских регионов к РФ.

«Я счастлив таким результатом, но в то же время я обеспокоен, поскольку слишком много воздержавшихся. 20 процентов мирового сообщества решили не поддерживать и не отклонять (резолюцию). Для меня это слишком много», — заявил политик.

По его словам, Евросоюзу «предстоит еще много работы по переубеждению воздержавшихся».

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы. Резолюцию поддержало 143 страны, высказались против — пять, воздержались — 35 стран.