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10:24, 13 октября 2022Мир

Рекордное число стран в ООН осудили вхождение новых территорий в состав России

Резолюцию ООН о территориальной целостности Украины поддержало рекордные 143 страны
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Bebeto Matthews / АР

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН», которую поддержало рекордных 143 страны. Против этого документа выступило 5 государств, включая саму Россию, остальные 45 стран воздержались от голосования. Об этом пишет РИА Новости.

Большинство стран осудило присоединении ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей к территории России. Это присоединение было названо «незаконными» и «несовместимыми с Уставом ООН». Решение РФ присоединить эти территории расценивается авторами резолюции как «аннексия». Кроме того, ООН призвал Россию «вывести все свои вооруженные силы с территории Украины».

В ходе сессии российская делегация предложила сделать голосование по резолюции тайным, однако эту идею не поддержали.

Ранее с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России этих регионов. По результатам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. После этого президент России Владимир Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины сделали свой однозначный выбор.

Татьяна Антоненко
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