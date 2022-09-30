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Путин заявил об однозначном выборе жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Люди свой однозначный выбор сделали», — сказал глава государства.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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Никита Абрамов
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