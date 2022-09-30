Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей

Президент Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области Владимир Путин президент России

Во втором, аналогичном указе сообщается о признании суверенитета и независимости Запорожской области.

Признание независимости

В пятницу, 30 сентября, в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Процедура состоится в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале: ее начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Церемонию посетят российский президент и парламентарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в состав России войдут четыре региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области.

4 региона войдут в состав России

«Все четыре, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что договоры о вхождении новых субъектов в состав России подпишут до рассмотрения этих вопросов Совфедом. Кроме того, 30 сентября Путин встретится с главами освобожденных регионов.

21 февраля российский президент подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. участниками церемонии стали главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник — они поставили свои подписи в документах.

Итоги референдумов

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно результатам голосования, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Четыре новых субъекта России могут объединить в федеральный округ, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. При этом он подчеркнул, что не знает, какое название дадут субъекту. «Мне кажется, варианты разные», — отметил сенатор.

По данным газеты «Ведомости», округ может возглавить бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы его отказе от должности. «В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина», — подчеркнул Рогозин.

Процедура присоединения к России

Уже 4 октября Совфед может рассмотреть законы о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал проведение внепланового заседания нижней палаты парламента 3 октября. По его словам Володина, пленарные заседания состоятся 3 и 4 октября.

Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны Владимир Путин президент России

Клишас подчеркнул, что если Госдума рассмотрит необходимые законы, то Совфед может включить их в повестку заседания 4 октября и рассмотреть.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.