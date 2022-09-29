Кремль назвал число планирующих войти в состав России субъектов

Песков заявил, что договоры о вхождении в состав РФ будут подписаны с четырьмя субъектами

Договоры о вхождении в состав России будут подписаны со всеми четырьмя территориями, на которых были проведены референдумы. Такое число назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его в четверг, 29 сентября, цитирует ТАСС.

«Все четыре, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», — сказал он.

Планируется, что церемония подписания состоится в пятницу, 30 сентября. Песков также уточнил, что договоры о вхождении новых субъектов в состав России будут подписаны еще до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «за» проголосовали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской и Запорожской областях — 87,05 и 93,11 процента соответственно.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин назвал эти результаты беспрецедентными и заявил, что они являются «доказательством понимания населением освобожденных территорий своей идентичности, исторического прошлого и свободного будущего».