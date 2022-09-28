Рогозин опроверг данные об отказе возглавить новый федеральный округ

Рогозин назвал ложью данные о том, что он отказался возглавить новый федеральный округ РФ

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ложью появившиеся в СМИ данные о том, что он отказался возглавить новый федеральный округ России. Его опровержение приводит РБК.

27 сентября газета «Ведомости» писала, что в России появится Крымский федеральный округ, который возглавит Рогозин. Позже в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что Рогозин отказался занять этот пост.

«В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина», — сказал экс-глава «Роскосмоса».

По сведениям «Ведомостей», Рогозин станет в нем полпредом президента, решение о его назначении будет принято в ближайшее время. Источники газеты объяснили такой выбор «непростой ситуацией» вокруг референдумов.

В июле Рогозин оставил должность главы «Роскосмоса». По указу президента России Владимира Путина на его место пришел Юрий Борисов, ранее занимавший в правительстве пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

