Путин 30 сентября подпишет договоры о принятии новых регионов в состав России

В Кремле 30 сентября подпишут договоры о вхождении четырех новых регионов в состав России

Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации состоится в Москве в пятницу, 30 сентября. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Завтра, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что на тот же день запланировано обращение президента России Владимира Путина, которое, как ожидается, станет объемным, однако это не будет посланием Федеральному Собранию — оно состоится позже.

Песков добавил, что в состав России примут четыре новые территории. «Все территории, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», — резюмировал он.

28 сентября стало известно, что большинство жителей признанных Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины проголосовали на референдумах за вхождение в состав России на правах субъектов федерации. Член Совета Федерации Сергей Цеков заявлял, что новые территории могут объединить в отдельный федеральный округ.