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В Совфеде заявили о возможном создании нового федерального округа

Сенатор Цеков заявил, что четыре новых субъекта могут объединить в федеральный округ

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

В России может быть создан федеральный округ с участием новых четырех субъектов, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем сенатор отметил, что пока не знает, как будет называться новый федеральный округ. «Мне кажется, варианты разные», — уточнил он.

В новый федеральный округ войдут территории, которые присоединятся к России согласно проведенным референдумам — это Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Кроме того, парламентарий допустил, что в федеральный округ войдет Крым.

Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получит новую должность после проведения референдумов в Донбассе и Запорожской и Херсонской областях. Издание «Ведомости» указало, что Рогозин станет полпредом президента, решение о его назначении будет принято в ближайшее время.

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Сергей Истомин
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