Опубликованы указы Путина о признании Россией ДНР и ЛНР

Указы президента Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) опубликованы на официальном портале правовой информации.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.