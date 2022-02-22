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Опубликованы указы Путина о признании Россией ДНР и ЛНР

Указы Путина о признании Россией ДНР и ЛНР опубликованы на портале правовой информации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Указы президента Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) опубликованы на официальном портале правовой информации.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Марина Совина
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