В российскую армию мобилизуют 300 тысяч резервистов

Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов

300 тысяч резервистов будут призваны в ходе объявленной в России частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, трансляцию его выступления ведет «Россия 24».

«300 тысяч резервистов, которые будут призваны», — сказал он. Министр добавил, что у России огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил и имеет опыт.

По словам Шойгу, частичной мобилизации подлежит чуть более 1 процента мобилизационного ресурса.

О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Глава Минобороны уточнил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью.