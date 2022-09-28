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Названа дата рассмотрения законов о вхождении новых субъектов в состав России

Клишас заявил, что 4 октября СФ может рассмотреть законы о вхождении новых субъектов в РФ

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Совет Федерации 4 октября может рассмотреть законы о вхождении новых субъектов в состав России. Такую дату назвал глава конституционного комитета верхней палаты парламента Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о проведении внепланового заседания нижней палаты парламента 3 октября. Он пояснил, что изменения в работе возникли из-за принятия решений по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. По словам Володина, пленарные заседания Государственной Думы пройдут 3 и 4 октября.

«Если Госдума рассмотрит соответствующие законы, то Совфед может включить в повестку заседания 4 октября и рассмотреть», — сказал Клишас.

28 сентября стало известно, что большинство жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Украины проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.

Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.

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Анна Щербакова
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