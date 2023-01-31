Названо количество оформленных россиянами загранпаспортов в 2022 году

В 2022 году россияне оформили более 5,4 миллиона заграничных паспортов

В России в 2022 году было оформлено более 5,4 миллиона заграничных паспортов. Количество выданных россиянам документов называет во вторник, 31 января, РИА Новости со ссылкой на данные ГУВМ МВД РФ.

Согласно полученной информации, в 2022 году соотечественники оформили 5 413 374 загранпаспорта, в то время как в 2021 году — 3 892 586. Отмечается, что данный показатель за год вырос почти на 40 процентов.

Также в 2022 году значительно увеличилось число оформленных внутренних российских паспортов — их в стране выдали на 558 тысяч больше, чем в 2021-м.

Ранее в январе жители ряда регионов России пожаловались на невозможность получить биометрический заграничный паспорт. По словам турагентов, проблемы с выдачей загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет зафиксированы в Смоленской и Тверской областях, на Камчатке, в Москве и Орске.

