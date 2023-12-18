У россиянина изъяли загранпаспорт на границе из-за одной опечатки

В Калининградской области у россиянина изъяли загранпаспорт из-за опечатки

Пограничники в Калининградской области изъяли у россиянина загранпаспорт из-за одной опечатки. Подробностями делится Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, в документе путешественника было указано «Петропавловск-Каматский» — без буквы «ч». В итоге мужчина лишился паспорта. «Представьте ситуацию: вы едете в гости в Калининград, на границе у вас изымают паспорт РФ, и все, обратно вы выехать не можете, пока не получите другой паспорт», — поделился он в одном из тематических каналов.

Как пишет портал, россиянин знал об ошибке в документе, но продолжал пользоваться им, и раньше проблем с этим у мужчины не возникало. «Всегда пропускали, даже когда находили ошибку. А кто-то просто полностью не читает такие длинные названия», — рассказал мужчина.

Издание напомнило, что с 11 декабря вступил в силу новый закон о параметрах, которые позволяют признать паспорт недействительным, и призвало читателей заблаговременно проверять правильность данных.

Ранее Госдума повысила пошлину на выдачу загранпаспорта на 20 процентов. Новый сбор будет действовать с 1 июля 2024 года.