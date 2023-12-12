ФБР задержало россиянина, который прилетел в США без паспорта, визы и даже билета. Он утверждает, что ничего не помнит

ФБР начало расследование из-за прилетевшего в США без паспорта россиянина

Россиянин частично потерял память, прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета и попался сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает телеканал Fox News.

Мужчина по имени Сергей Очигава прибыл в Лос-Анджелес из датского Копенгагена, Дания, 4 ноября рейсом авиакомпании Scandian Airlines (SAS). Однако сотрудникам воздушной гавани не удалось найти его в списках пассажиров, из-за чего путешественника задержали.

Как Очигава оказался в США

Россиянин попал под внимание сотрудников аэропорта Лос-Анджелеса во время паспортного контроля. Он заявил, что сел на рейс SAS без посадочного талона, что подтвердили и бортпроводники. По словам членов экипажа, мужчина выбрал место, которое изначально должно было быть пустым. В ходе перелета он часто менял кресла, просил двойные порции еды и даже пытался украсть шоколад, предназначенный для стюардесс.

Кроме того, по словам попутчиков, Очигава хотел завязать беседу с некоторыми из них, но безуспешно. По прилете в США россиянина задержали, так как он не смог предъявить документы или хотя бы объяснить, как оказался в стране. Мужчина ссылался на потерю памяти, заявив, что не спал три дня.

На допросе Очигава предоставил ложную, вводящую в заблуждение информацию о своей поездке в Соединенные Штаты. В том числе он сообщил, что оставил свой паспорт США в самолете ФБР

В отчете ФБР по делу, которое опубликовал Fox News, говорится, что сотрудники службы безопасности решили обыскать сумку подозрительного пассажира и выяснили, что он имеет два удостоверения личности — российское и израильское. При этом указано, что найденные документы разрешают путешествия лишь внутри указанных стран и не являются паспортами. Загранпаспорта у Очигавы не нашли, но в его телефоне был обнаружен снимок половины паспорта РФ с именем, датой рождения и номером. Фотография владельца документа была обрезана.

Очигаву допросили сотрудники ФБР

Агент ФБР Кэролайн Уоллинг запросила у суда разрешение на арест Очигавы и допросила его. Беседа проходила в присутствии переводчика. Выяснилось, что задержанный имеет докторскую степень по экономике и маркетингу. В последний раз он работал экономистом в России много лет назад.

Очигава заявил, что у него, возможно, был билет на самолет до Соединенных Штатов, но он не был уверен в этом. Очигава не помнил, как он сел в самолет в Копенгагене. Очивага также не стал объяснять, как и когда он добрался до Копенгагена и что он там делал ФБР

Во время допроса россиянин разрешил сотрудникам ФБР проверить его смартфон. Последним снимком, сделанным на это устройство, оказалось табло аэропорта с информацией о рейсах в Амстердам, Мюнхен, Лиссабон, Малагу, Лондон и другие направления.

Также были обнаружены несколько скриншотов из приложения «Карты» с хостелом в Киле, Германия, и улицами неизвестного иностранного города. Затем Очигава попросил вернуть телефон и выключил его. Сотрудники ФБР составили запрос на полную проверку его устройства, поскольку предположили, что там могут быть зашифрованные данные. В отчете бюро также сказано, что они планируют восстановить удаленную со смартфона россиянина информацию.

Что теперь будет с Очигавой в США

В настоящее время Сергей Очигава арестован из-за незаконного проникновения в страну без билета на самолете. Его оставили под стражей на период разбирательства.