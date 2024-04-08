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14:02, 8 апреля 2024Путешествия

Потасовка туристки и полицейского в мавзолее-мечети попала на видео

Полицейский дал пощечину туристке, снимавшей на телефон ролик на территории мавзолея-мечети Тадж-Махал в Индии. Потасовка попала на видео, опубликованное в соцсети X, на него обратило внимание издание News18.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу, 6 апреля. Группа туристок попыталась записать видео в Тадж-Махале, нарушив запрет. В итоге страж правопорядка конфисковал телефон посетительницы, что спровоцировало конфликт.

На размещенных в сети кадрах видно, как туристка толкает полицейского, который затем делает то же самое, и женщина падает. Вскоре она поднимается и снова нападает на оппонента. Все это время две ее спутницы пытаются остановить драку.

Во время допроса офицер рассказал, что туристки разозлились и прибегли к физическому насилию после того, как их попросили не снимать видео. Полиция проводит проверку, по результатам которой примет соответствующие меры.

Ранее британский турист ворвался в храм в индийском городе Пури и затеял драку с полицией. Мужчина ругался и оскорблял посетителей священного места.

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      Марина Черняк
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