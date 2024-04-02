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20:07, 2 апреля 2024Путешествия

Турист ворвался в индийский храм, оскорбил богомольцев и подрался с полицией

M9.news: британский турист подрался с полицией в храме Джаганнатхи в Индии

Фото: Setu Chhaya / Unsplash

Британский турист ворвался в храм Джаганнатхи в индийском городе Пури и затеял драку с полицией. Подробности истории сообщило издание M9.news.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в субботу, 30 марта. 30-летний путешественник по имени Томас Крейг Шелдон из Лондона проник на территорию храма XII века, частично закрыв лицо. По словам очевидцев, он оскорблял богомольцев, которые пришли в священное место.

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Находившиеся в помещении полицейские попросили британца немедленно покинуть храм, поскольку вход в него иностранцам был запрещен. Однако Шелдон проигнорировал указания стражей правопорядка, начал ругаться, а потом напал на них.

Как пишет источник, нарушителя немедленно задержали. Полиция штата Одиша начала расследование, в ходе которого выяснилось, что Шелдон ранее находился под стражей в полицейском участке за организацию беспорядков на пляже и в крематории Сваргадвар.

Ранее группу туристов из России в плавках и шортах выдворили из храма Бесаких на Бали. Они тайно проникли в здание со стороны, где не было охраны.

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      Марина Черняк
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