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15:24, 2 апреля 2024Путешествия

Семь россиян выдворили из храма на популярном курорте Азии

Social Expat: cемь россиян в плавках и шортах выдворили из храма на Бали

Фото: Polina Kuzovkova / Unsplash

Семь туристов из России в плавках и шортах выдворили из храма Бесаких на Бали. Об этом пишет Social Expat.

В сети распространились видео, на котором видно, как семь россиян одеты неподобающе во время посещения священного для балийцев места. Отмечается, что инцидент вызвал резонанс среди жителей популярного курорта Азии.

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Представители храма позже рассказали, что путешественники проникли в здание тайно с восточной стороны, чтобы их не заметили у главного входа. Там бы россиян точно оставила охрана. Более того, выяснилось, что у них не было при себе входных билетов.

По данным издания, охранники задержали отдыхающих и попытались ознакомить их с дресс-кодом храма. Однако они столкнулись с агрессией. «Несмотря на наши объяснения, иностранец пришел в ярость и попытался обострить ситуацию», — заявил сотрудник службы безопасности.

В результате в спор вмешались полицейские, которые потребовали от россиян покинуть помещение.

Ранее находящуюся на Бали российскую туристку арестовали за отказ оплачивать еду в ресторанах и кафе и спа-услуги в салонах, а затем депортировали. 53-летняя россиянка не только не рассчитывалась за питание, но также добилась бесплатного проживания в гостинице, расположенной в индонезийском округе Карангасем.

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      Фариза Бацазова
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