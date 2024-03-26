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14:53, 26 марта 2024Путешествия

Россиянка бесплатно жила и питалась на Бали и была выслана на родину

Россиянку арестовали на Бали за отказ оплачивать еду в кафе и депортировали

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Находящуюся на Бали российскую туристку арестовали за отказ оплачивать еду в ресторанах и кафе и спа-услуги в салонах, а затем депортировали. Об этом пишет портал Social Expat.

По данным источника, 53-летняя россиянка не только не рассчитывалась за питание, но также добилась бесплатного проживания в гостинице, расположенной в индонезийском округе Карангасем. Местные жители не единожды жаловались властям на «деструктивное поведение» женщины. К порядку отдыхающую призывали и правоохранители.

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Отмечается, что вскоре на гражданку России обратили внимание работники миграционной службы. Они выяснили, что путешественница живет в популярной курортной стране Азии с февраля 2023 года, и ее виза закончилась. Из-за нарушения визовых правил женщину была выслана с Бали на родину.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил. Мужчина сломал четыре кости и получив серьезную травму головы. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого объема крови.

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      Фариза Бацазова
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