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18:29, 1 сентября 2023Путешествия

Турист на мотоцикле врезался в лобовое стекло автомобиля на Бали и чудом выжил

Турист на Бали попал в аварию на мотоцикле, чудом выжил и сломал четыре кости

Фото: @benjiward

Австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Бенджи Уорд (Benji Ward) ехал на мотоцикле и врезался в автомобиль, угодив прямо в лобовое стекло. Молодой человек сломал большую и малую берцовые кости правой ноги, которые разорвали кожу. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого количества крови.

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По словам врачей, Уорд уже пережил одну операцию и готовится к следующей. Он будет прикован к инвалидной коляске ближайшие четыре месяца. При этом страховая компания отказалась возмещать ему убытки за лечение, так как в договоре не были указаны случаи аварий с мотоциклом. В связи с этим друзья австралийца организовали сбор средств.

Ранее австралийский турист попал в ДТП на мотоцикле в Индонезии и задолжал за лечение 370 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей) из-за одной ошибки. Уточняется, что Блейк Гиббс во время отдыха на острове Лембонган врезался на мотоцикле в бетонную стену, в результате происшествия получил черепно-мозговую травму и впал в кому.

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    Зарина Дзагоева
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