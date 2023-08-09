Турист попал в ДТП на Бали и задолжал 35 миллионов рублей из-за одной ошибки

Турист впал в кому в результате аварии в Индонезии и задолжал миллионы рублей

Австралийский турист попал в ДТП на мотоцикле в Индонезии и задолжал за лечение 370 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей) из-за одной ошибки. Об этом сообщает Nine News.

Уточняется, что Блейк Гиббс во время отдыха на острове Лембонган врезался на мотоцикле в бетонную стену, в результате происшествия получил черепно-мозговую травму и впал в кому.

В медицинском центре Бали пострадавший получил необходимую помощь и после экстренной операции был доставлен в родной город в Австралии. Там его родные выяснили, что Гиббс не внес пункт о ДТП с мотоциклами в туристическую страховку, поэтому расходы на лечение в Индонезии ему придется покрывать самостоятельно.

Ранее австралийский турист, отдыхавший на Бали с друзьями, попал в аварию на мотоцикле в день своего рождения и провел отпуск без сознания. Мужчину доставили в больницу, где стало понятно, что он получил тяжелую черепно-мозговую травму.