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07:36, 7 августа 2023Путешествия

Турист попал в аварию на Бали в свой день рождения и провел отпуск без сознания

Австралиец попал в аварию на мотоцикле на Бали и получил черепно-мозговую травму

Фото: Firdia Lisnawati / AP

Австралийский турист, отдыхавший на Бали с друзьями, попал в аварию на мотоцикле в свой день рождения и провел отпуск без сознания. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 30-летний Дэниел Куинн (Daniel Quinn) из Сиднея был найден друзьями лежащим вниз лицом на обочине дороги в пяти метрах от своего мотоцикла. Мужчину доставили в больницу, где стало понятно, что он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи сообщили, что в передней части его мозга образовался тромб, который угрожает жизни. Кроме того, есть риск, что мужчина ослепнет.

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Мать Куинна незамедлительно прибыла на индонезийский остров и организовала сбор средств для лечения сына. «Я только что пережила худший кошмар родителя: когда врачи говорят, что у вашего ребенка черепно-мозговая травма и ему требуется операция по спасению жизни», — поделилась расстроенная женщина.

После удаления тромба жизнь Куинна оказалась в безопасности, однако ему предстоит пройти еще одну операцию. Врачи не могу приступить к дальнейшему лечению, пока предыдущие счета не будут оплачены.

Ранее другая отдыхавшая на Бали туристка попала в аварию на мотоцикле в последний вечер отпуска и сломала колено. Девушке пришлось заново учиться ходить. Туристка рассказала, что от страха закрыла глаза, потеряла сознание, а очнувшись, обнаружила себя лежащей на земле.

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    Зарина Дзагоева
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