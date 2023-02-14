Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:56, 14 февраля 2023Путешествия

Туристка попала в аварию в последний вечер на Бали и заново училась ходить

Туристка из Австралии сломала колено в аварии на Бали и заново училась ходить

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Отдыхавшая на Бали туристка попала в аварию на мотоцикле в последний вечер отпуска и сломала колено. Девушке пришлось заново учиться ходить, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 23-летняя Джордон Хант из Австралии ехала вместе с подругой на встречу, когда их мотоцикл столкнулся со встречным автомобилем. Туристка вспоминает, что от страха закрыла глаза, потеряла сознание, а очнувшись, обнаружила себя лежащей на земле. Девушка первым делом проверила чувствительность ног, пошевелив пальцами.

Несмотря на то, что ноги не были парализованы, кожа на коленной чашечке оказалась разорвана, а кость — сломана в нескольких местах. Сначала пострадавшую доставили в местную бесплатную больницу, однако позже она связалась со страховой компанией и попала в платную клинику.

Материалы по теме:
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Австралийку успешно прооперировали, а спустя девять дней после аварии девушку отпустили в Сидней. Тем не менее ей пришлось еще восемь месяцев учиться ходить заново, так как нога поначалу совсем не сгибалась.

В декабре 2022 года туристка из Австралии Ниам Финнеран Лоудер прилетела на Бали, чтобы сделать стоматологическую процедуру. После похода к зубному девушка пожаловалась родителям, что осталась недовольна лечением. Спустя какое-то время ее нашли мертвой в ванне номера отеля — тело путешественницы случайно обнаружили сотрудники гостиницы, которые пришли чинить кондиционер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков
Тигр убил юношу и приехавшего на его похороны деда в течение суток
Стало известно о планах США передать Украине перехваченное у Йемена оружие
Эрдоган назвал сроки завершения спасательных операций после землетрясений
Военный аналитик объяснил появление неопознанных летающих объектов над Китаем
Рогов заявил о росте числа бойцов ВСУ на запорожском направлении
В Турции назвали свою версию драки между российскими и украинскими футболистами
Названы способы сделать секс пожилых пар горячим
Перечислены популярные у вступающих в брак москвичей локации в городе
ООН объяснила отказ от расследования взрывов на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.