Туристка попала в аварию в последний вечер на Бали и заново училась ходить

Туристка из Австралии сломала колено в аварии на Бали и заново училась ходить

Отдыхавшая на Бали туристка попала в аварию на мотоцикле в последний вечер отпуска и сломала колено. Девушке пришлось заново учиться ходить, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 23-летняя Джордон Хант из Австралии ехала вместе с подругой на встречу, когда их мотоцикл столкнулся со встречным автомобилем. Туристка вспоминает, что от страха закрыла глаза, потеряла сознание, а очнувшись, обнаружила себя лежащей на земле. Девушка первым делом проверила чувствительность ног, пошевелив пальцами.

Несмотря на то, что ноги не были парализованы, кожа на коленной чашечке оказалась разорвана, а кость — сломана в нескольких местах. Сначала пострадавшую доставили в местную бесплатную больницу, однако позже она связалась со страховой компанией и попала в платную клинику.

Австралийку успешно прооперировали, а спустя девять дней после аварии девушку отпустили в Сидней. Тем не менее ей пришлось еще восемь месяцев учиться ходить заново, так как нога поначалу совсем не сгибалась.

В декабре 2022 года туристка из Австралии Ниам Финнеран Лоудер прилетела на Бали, чтобы сделать стоматологическую процедуру. После похода к зубному девушка пожаловалась родителям, что осталась недовольна лечением. Спустя какое-то время ее нашли мертвой в ванне номера отеля — тело путешественницы случайно обнаружили сотрудники гостиницы, которые пришли чинить кондиционер.