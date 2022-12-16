Туристка отправилась к врачу на Бали и умерла при загадочных обстоятельствах

The Mirror: студентка из Австралии отправилась к стоматологу на Бали и внезапно умерла

Туристка отправилась на Бали, чтобы сделать стоматологическую процедуру, и умерла при загадочных обстоятельствах. О внезапной смерти девушки пишет британский таблоид The Mirror.

По данным издания, 25-летняя Ниам Финнеран Лоудер (Niamh Finneran Loader), студентка магистратуры Университета Западной Австралии (UWA), умерла около двух недель назад на популярном индонезийском острове после похода к зубному врачу.

Отец девушки Малкольм Лоудер (Malcolm Loader) рассказал, что она была очень довольна результатами лечения. «На данном этапе мы понятия не имеем [какова была причина ее смерти]», — пояснил он.

Родители туристки прилетели на Бали, чтобы организовать репатриацию ее тела на родину. Более того, друзья Лоудер создали в сети страницу по сбору средств, чтобы помочь семье девушки покрыть все необходимые расходы. Расследованием загадочной смерти австралийской путешественницы в настоящее время занимаются сотрудники местной полиции.

Ранее в декабре постоялица отеля в курортном городе Майами-Бич (штат Флорида, США) была найдена мертвой в собственном номере при загадочных обстоятельствах. Дверь комнаты туристки была заблокирована матрасом.