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19:10, 9 декабря 2022Путешествия

Остановившуюся в отеле женщину нашли мертвой при загадочных обстоятельствах

В США расследуют загадочную смерть женщины, найденной в номере с заблокированной дверью

Фото: Brian Frank / Reuters

Постоялица отеля в курортном городе Майами-Бич (штат Флорида, США) была найдена мертвой в собственном номере при загадочных обстоятельствах — дверь комнаты была заблокирована матрасом. Об этом пишет New York Post.

Во вторник, 6 декабря, полиция начала расследование смерти 47-летней Марелби Руис Лары, которую нашли мертвой в шикарном отеле Sherry Frontenac. Отмечается, что сын покойной женщины несколько дней не мог с ней связаться, а поэтому позвонил в гостиницу и попросил персонал проверить номер матери — американка остановилась вместе со своим возлюбленным.

Сотрудникам отеля пришлось применить силу, чтобы открыть дверь в номер — оказалось, что вход был заблокирован матрасом. Войдя внутрь, они не обнаружили следы проживания двух людей. Сын Лары считает, что партнер матери убил ее, а потом покончил жизнь самоубийством в соседнем городе Сарасота. Полиция пока не подтвердила эту версию, однако события действительно совпадают с недавним сообщением о самоубийстве в том же городе.

Тело американки забрали на судебно-медицинскую экспертизу, причины ее смерти выясняются.

В ноябре в отеле США при загадочных обстоятельствах умер подросток — мальчик пролежал в номере неделю рядом с больной матерью. На теле старшеклассника не было явных признаков физических травм.

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Дарья Рыбак
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