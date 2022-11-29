Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:00, 29 ноября 2022Путешествия

Подросток неделю пролежал мертвым в отеле США рядом с больной матерью

NYP: подросток умер в отеле США при загадочных обстоятельствах и пролежал там неделю

Фото: Rebekah Che / Unsplash

Подросток умер в отеле США при загадочных обстоятельствах и пролежал там неделю рядом с больной матерью. Подробности публикует New York Post (NYP).

По данным таблоида, происшествие случилось в городе Гринвилл в Южной Каролине. Четырнадцатилетнего Лэндона Чэнса Постона (Landon Chance Poston) обнаружили 21 ноября в отеле InTown Suites — парень лежал на полу в номере.

Материалы по теме:
«Я была похоронена заживо» Туристка в одиночку отправилась в горы и чуть не погибла в снежной буре. Как ей удалось выжить?
«Я была похоронена заживо»Туристка в одиночку отправилась в горы и чуть не погибла в снежной буре. Как ей удалось выжить?
28 мая 2020
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021

В офисе окружного коронера уточнили, что подростка нашли мертвым в день его рождения — ему должно было исполнится 15 лет. На теле старшеклассника не было явных признаков физической травмы.

По словам следователей, Постон пролежал в помещении более семи дней. Рядом с ним находилась его мать в невменяемом состоянии, бессвязно издававшая звуки. Женщину доставили в отделение интенсивной терапии для лечения. В настоящее время выясняются остальные детали произошедшего.

Ранее 25-летняя американская туристка, отправившаяся с друзьями отдыхать в мексиканский курортный город Кабо-Сан-Лукас, была найдена мертвой на их общей арендованной для отпуска вилле. Семья путешественницы предполагает, что девушка умерла в результате нападения, подстроенного ее приятелями, которые оправдали ее кончину отравлением алкоголем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о продолжении наступления на донецком направлении
Назван самый популярный бренд одежды в 2022 году
Достижение ипотечных рекордов в России поставили под сомнение
Российским туристам стали доступны туры на «экзотические» горнолыжные курорты
В МИД объяснили трату миллионов рублей на билеты в Большой театр
Кибератака вывела из строя правительство целой страны
Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву на слушаниях в CAS
Starlink подняла стоимость услуг для Украины
В российском регионе запретили запускать дроны и беспилотники
Российскую компанию обязали сменить название из-за ассоциаций с государством
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.