Подросток неделю пролежал мертвым в отеле США рядом с больной матерью

NYP: подросток умер в отеле США при загадочных обстоятельствах и пролежал там неделю

Подросток умер в отеле США при загадочных обстоятельствах и пролежал там неделю рядом с больной матерью. Подробности публикует New York Post (NYP).

По данным таблоида, происшествие случилось в городе Гринвилл в Южной Каролине. Четырнадцатилетнего Лэндона Чэнса Постона (Landon Chance Poston) обнаружили 21 ноября в отеле InTown Suites — парень лежал на полу в номере.

В офисе окружного коронера уточнили, что подростка нашли мертвым в день его рождения — ему должно было исполнится 15 лет. На теле старшеклассника не было явных признаков физической травмы.

По словам следователей, Постон пролежал в помещении более семи дней. Рядом с ним находилась его мать в невменяемом состоянии, бессвязно издававшая звуки. Женщину доставили в отделение интенсивной терапии для лечения. В настоящее время выясняются остальные детали произошедшего.

Ранее 25-летняя американская туристка, отправившаяся с друзьями отдыхать в мексиканский курортный город Кабо-Сан-Лукас, была найдена мертвой на их общей арендованной для отпуска вилле. Семья путешественницы предполагает, что девушка умерла в результате нападения, подстроенного ее приятелями, которые оправдали ее кончину отравлением алкоголем.