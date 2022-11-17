Друзья сняли на видео избиение приятельницы и оправдали ее смерть отравлением

Американку избили друзья на отдыхе в Мексике и оправдали ее смерть отравлением алкоголем

Американская туристка, отправившаяся с друзьями отдыхать в Мексику, была найдена мертвой на их общей арендованной для отпуска вилле. Подробности дела, а также видео с избиением девушки, снятое незадолго до ее смерти, публикует Daily Mail.

25-летняя Шанквелла Робинсон (Shanquella Robinson) из штата Северная Каролина отправилась в конце октября 2022 года с приятелями отмечать день рождения знакомого на виллу в мексиканский курортный город Кабо-Сан-Лукас. По словам ее матери, о плохом самочувствии дочери ей рассказал по телефону один из друзей — он уточнил, что у Робинсон пропал пульс и сейчас они ждут приезда врача.

Позже матери туристки еще раз позвонили и сообщили, что девушка умерла — ее кончину оправдали отравлением алкоголем. Женщина вспомнила, что каждый из присутствующих рассказывал разные версии произошедшего. Позже в сети появилось видео, на котором подруга жестоко избивает Робинсон, нанося ей удары по голове и шее. На кадрах видно, что инцидент снимают на камеру как минимум два человека.

Согласно отчету о вскрытии тела, полученного матерью Робинсон, девушка скончалась через 15 минут после съемки видео. В графе документа об интоксикации отмечено, что туристка «была найдена без сознания в своей гостиной», а также что у нее была сломана шея. Кроме того, в пункте, указывающем, была ли смерть случайной или насильственной, вписано слово «да», но не выбрано уточнение.