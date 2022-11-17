Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:14, 17 ноября 2022Путешествия

Друзья сняли на видео избиение приятельницы и оправдали ее смерть отравлением

Американку избили друзья на отдыхе в Мексике и оправдали ее смерть отравлением алкоголем

Американская туристка, отправившаяся с друзьями отдыхать в Мексику, была найдена мертвой на их общей арендованной для отпуска вилле. Подробности дела, а также видео с избиением девушки, снятое незадолго до ее смерти, публикует Daily Mail.

25-летняя Шанквелла Робинсон (Shanquella Robinson) из штата Северная Каролина отправилась в конце октября 2022 года с приятелями отмечать день рождения знакомого на виллу в мексиканский курортный город Кабо-Сан-Лукас. По словам ее матери, о плохом самочувствии дочери ей рассказал по телефону один из друзей — он уточнил, что у Робинсон пропал пульс и сейчас они ждут приезда врача.

Позже матери туристки еще раз позвонили и сообщили, что девушка умерла — ее кончину оправдали отравлением алкоголем. Женщина вспомнила, что каждый из присутствующих рассказывал разные версии произошедшего. Позже в сети появилось видео, на котором подруга жестоко избивает Робинсон, нанося ей удары по голове и шее. На кадрах видно, что инцидент снимают на камеру как минимум два человека.

Согласно отчету о вскрытии тела, полученного матерью Робинсон, девушка скончалась через 15 минут после съемки видео. В графе документа об интоксикации отмечено, что туристка «была найдена без сознания в своей гостиной», а также что у нее была сломана шея. Кроме того, в пункте, указывающем, была ли смерть случайной или насильственной, вписано слово «да», но не выбрано уточнение.

Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше
Little Big заявили об отмене концертов в Польше из-за «политического давления»
Огромная очередь к остановке транспорта в Подмосковье возмутила россиян
Варшава назвала условие допуска Киева к расследованию инцидента с ракетой
В Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре
Россиянам назвали самую модную вещь для новогоднего корпоратива
Друзья сняли на видео избиение приятельницы и оправдали ее смерть отравлением
Названы локации Подмосковья с подорожавшими домами
В российском регионе задержали троих членов БТО за убийства и бандитизм
В сети обратили внимание на одно фото с лидерами стран Запада на G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.