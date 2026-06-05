Россиян предупредили о риске рака из-за приготовления еды на одном типе масла

Гастроэнтеролог Вялов: Жарка на сливочном масле повышает риск развития рака

Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что приготовление еды на одном типе масла повышает риск развития рака. Эту тему он затронул в своем Telegram-канале.

Как пояснил Вялов, насыщенные жиры, входящие в состав сливочного масла, при длительном нагревании превращаются в канцерогены. Причем чем дольше длится жарка, тем больше образуется опасных соединений, которые повышают риск развития онкологических заболеваний, подчеркнул он.

В связи с этим специалист порекомендовал использовать для приготовления пищи исключительно растительные масла с высокой температурой дымления. Если же жарить еду приходится на сливочном масле, то хотя бы необходимо сократить данный процесс по времени, чтобы минимизировать вред этого продукта, добавил Вялов.

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