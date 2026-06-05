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Забота о себе
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18:27, 5 июня 2026Забота о себе

Россиян предупредили о риске рака из-за приготовления еды на одном типе масла

Гастроэнтеролог Вялов: Жарка на сливочном масле повышает риск развития рака
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Siamionau Pavel / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что приготовление еды на одном типе масла повышает риск развития рака. Эту тему он затронул в своем Telegram-канале.

Как пояснил Вялов, насыщенные жиры, входящие в состав сливочного масла, при длительном нагревании превращаются в канцерогены. Причем чем дольше длится жарка, тем больше образуется опасных соединений, которые повышают риск развития онкологических заболеваний, подчеркнул он.

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В связи с этим специалист порекомендовал использовать для приготовления пищи исключительно растительные масла с высокой температурой дымления. Если же жарить еду приходится на сливочном масле, то хотя бы необходимо сократить данный процесс по времени, чтобы минимизировать вред этого продукта, добавил Вялов.

Ранее онколог Расул Ахмаев рассказал, как определить опасную родинку. Тревожным звоночком он назвал асимметричную форму невуса.

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