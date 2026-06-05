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18:28, 5 июня 2026Спорт

Мостовой сделал прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо

Футболист Мостовой поставил 3:0 на Россию в товарищеском матче с Буркина-Фасо
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен поставил 3:0 на Россию. При этом он подчеркнул, что, если если россияне будут долго раскачиваться и не реализуют свои моменты, то счет может быть 2:1 или даже 3:1. «Все зависит от настроя, но дома Россия обязана уверенно выигрывать, забив минимум два мяча», — заявил Мостовой.

Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предсказал исход матча России с Буркина-Фасо. Он посчитал, что отечественная команда победит с крупным счетом.

Букмекеры считают сборную России явным фаворитом матча с Буркина-Фасо. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1,40. Игра пройдет вечером 5 июня, она начнется в 20:00 по московскому времени.

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