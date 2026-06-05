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18:27, 5 июня 2026Россия

Путин высказался об атаках ВСУ на критическую инфраструктуру

Путин заявил о необходимости укрепления системы ПВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на критическую инфраструктуру, указав на необходимость укрепления системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти атаки ничего хорошего не несут. Более того, они наносят нам ущерб», — обозначил глава государства, добавив, что инвесторы в России оценивают всю совокупность рисков.

«Для нас это означает только одно – мы должны укреплять систему нашей безопасности, в том числе систему ПВО. И мы будем это делать», — заключил Путин.

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