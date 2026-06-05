Китай назвал совместную с Россией миссию

Зампредседателя КНР Чжэн: Россия и Китай несут важную миссию по преобразованию мира

Россия и Китай несут важную миссию по преобразованию мира. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Будучи ведущими мировыми державами и постоянными членами Совета безопасности ООН, Китай и Россия несут важную миссию, которая заключается в преобразовании системы глобального управления», — подчеркнул зампредседателя КНР.

По его словам, воплощение в жизнь инициативы по глобальному управлению требует совместных усилий мирового сообщества.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что Москва будет сотрудничать и вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства.