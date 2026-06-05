Российский режиссер снял клип для группы Muse

Российский режиссер Ладо Кватания снял клип на песню Nightshift Superstar группы Muse

Российский режиссер Ладо Кватания снял клип на песню Nightshift Superstar для британской группы Muse. Видео появилось на YouTube-канале коллектива.

Nightshift Superstar войдет в десятый альбом Muse, который получил название The Wow! Signal и выйдет 26 июня. Это пятый сингл британской группы с этой пластинки.

Кватания известен преимущественно как клипмейкер, работавший со многими российскими артистами. В 2022 году вышел его дебютный фильм, криминальный триллер «Казнь», посвященный охоте на маньяка. Режиссер приходится мужем певице Маниже, в 2021 году представлявшей Россию на «Евровидении».

В апреле 2026 года вернувшуюся в Россию Манижу призвал проверить на оправдание терроризма общественник Виталий Бородин.