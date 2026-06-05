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18:26, 5 июня 2026Культура

Российский режиссер снял клип для группы Muse

Российский режиссер Ладо Кватания снял клип на песню Nightshift Superstar группы Muse
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин
Ладо Кватания

Ладо Кватания. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский режиссер Ладо Кватания снял клип на песню Nightshift Superstar для британской группы Muse. Видео появилось на YouTube-канале коллектива.

Nightshift Superstar войдет в десятый альбом Muse, который получил название The Wow! Signal и выйдет 26 июня. Это пятый сингл британской группы с этой пластинки.

Кватания известен преимущественно как клипмейкер, работавший со многими российскими артистами. В 2022 году вышел его дебютный фильм, криминальный триллер «Казнь», посвященный охоте на маньяка. Режиссер приходится мужем певице Маниже, в 2021 году представлявшей Россию на «Евровидении».

В апреле 2026 года вернувшуюся в Россию Манижу призвал проверить на оправдание терроризма общественник Виталий Бородин.

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